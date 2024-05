Brein achter Noord-Koreaanse propaganda op 94-jarige leeftijd overleden

In Noord-Korea is Kim Ki-nam overleden, de man die decennialang de propaganda regelde voor het dictatoriale regime van de familie Kim. Hij maakte alle drie de Noord-Koreaanse leiders mee die sinds het uitroepen van de Democratische Volksrepubliek Korea in 1948 aan de macht waren. Kim Ki-nam was 94 jaar.

Hij was al zeven jaar niet meer aan het werk en zou sinds 2022 in het ziekenhuis hebben gelegen omdat zijn organen niet goed meer functioneerden. Kim Ki-nam overleed gisteren aan meervoudig orgaanfalen, meldt het Noord-Koreaanse persbureau KCNA.

Hij begon in 1956 te werken bij de partij van toenmalig leider Kim Il-sung, waar hij tien jaar later werd benoemd als adjunct-directeur van de propaganda-afdeling. Volgens KCNA wijdde Kim Ki-nam ruim zestig jaar lang "alles aan het consolideren van de ideologische en theoretische basis van de partij".

In buurland Zuid-Korea, dat formeel nog altijd in oorlog is met Noord-Korea, wordt hij anders omschreven. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap noemt Kim Ki-nam "de Noord-Koreaanse Goebbels", naar de propagandaminister onder het nazibewind van Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog.

Invloed op media en kunst

Kim Ki-nam kreeg in de jaren 70 de leiding over de staatskrant, de Rodong Sinmun. Zijn invloed reikte in de loop der jaren steeds verder. Hij was de bedenker van politieke slogans van de staat, had een stevige vinger in de pap bij media en uitgeverijen en hij zorgde ervoor dat beeldende kunstenaars in Noord-Korea de Kim-machthebbers gunstig afschilderden.