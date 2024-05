UvA in gesprek met bezetters universiteitsgebouwen, nacht rustig verlopen

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) praat deze ochtend met een vertegenwoordiging van de demonstranten die sinds gisteren universiteitsgebouwen aan de Oudezijds Voorburgwal en Grimburgwal bezet houden of blokkeren.

Anders dan bij de demonstratie die eergisteren begon op het Roeterseiland heeft de universiteit dit keer geen aangifte gedaan. De politie besloot daarom deze bezetting vooralsnog ongemoeid te laten.

Vanochtend vroeg was het rustig in het gebied. De demonstranten hebben barricades opgeworpen van kantoormeubilair, hekken van een bouwplaats en fietsen. Achter de barricaden liep een tiental mensen rond. Het is onduidelijk hoeveel betogers er binnen zitten.

"De nacht is veilig verlopen", zei een van de demonstranten in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben een goede relatie met de politie opgebouwd. We hebben in vrede dit protest kunnen voeren. Daar zijn we heel blij mee."

Volgens deze demonstranten moet aan het opwerpen van barricades niet te zwaar worden getild. "Dit vinden we kunnen omdat het een kleine hindering van het dagelijks leven is. Dit staat in geen verhouding tot de hongersnood en bommencampagne op Gaza, waar 2 miljoen Palestijnen uit hun huizen zijn verdreven."