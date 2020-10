Rotterdammer klimt in boom om te voorkomen dat die wordt gekapt

In Rotterdam-Noord is een man in een boom geklommen om te voorkomen dat die wordt omgehakt.

Aanvankelijk zat de man op een van de takken op vijf meter hoogte, maar aan het einde van de ochtend klom hij verder door naar de top van de boom. Dat was voor de politie het teken om de brandweer erbij te halen.

De man is boos op de gemeente Rotterdam. Die wil negentien acaciabomen in de Agniesebuurt kappen omdat de riolering vernieuwd moet worden. Veel buurtbewoners zijn daar fel op tegen.

Ze hebben zich verzameld bij de boom, dragen spandoeken bij zich met teksten als 'Tree Lives Matter' en scanderen leuzen. De man in de boom speelt vooral op zijn fluit, iets wat hij al uren volhoudt.