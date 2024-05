Koudekerkse vindt aquarium met tropische vissen bij vuilcontainer

Bij het wegbrengen van haar afvalzak trof een inwoonster van Koudekerk aan den Rijn afgelopen weekend een aquarium met levende tropische vissen bij de vuilcontainer aan.

"Het is bizar dat mensen van hun aquarium af willen en het zomaar neerzetten", zegt de vrouw bij Omroep West.

Ze twijfelde even wat ze moest doen. "De verwarming was kapot, anders had ik het aquarium zelf mee naar binnen genomen. Maar aan een kapot aquarium heb je niet zo veel", zegt ze,

Uiteindelijk schepte de vrouw de vissen samen met haar dochter uit het aquarium en deed ze in een emmer. Op de Facebookgroep van de buurt deed ze een oproep om de vissen te redden. Met succes. De vissen zwemmen nu rond in een (verwarmd) tropisch aquarium, iets verderop in Koudekerk.

"Alle visjes hebben het overleefd, al was te merken dat de vissen er niet goed aan toe waren", zegt de eigenares van dat aquarium. Zij vindt het treurig dat mensen zo lichtzinnig met dierenlevens omspringen. "Of het nu om een vis, hond, paard of mens gaat, naar mijn mening doet al het leven ertoe."