Oekraïne meldt opnieuw grootschalige Russische aanval op energiesector

Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw een grootschalige aanval uitgevoerd op de Oekraïense energiesector. Dat schrijft president Zelensky op platform Telegram. Volgens hem heeft Rusland meer dan vijftig raketten en twintig drones afgevuurd, die door heel Oekraïne schade veroorzaakten aan energiefaciliteiten.

Volgens de Oekraïense minister van Energie waren energie-netwerken in zes verschillende regio's in het land het doelwit. Op Zaporizja na liggen alle regio's ver verwijderd van het front, zoals Lviv en Ivano-Frankivsk. Voor zover bekend vielen er vannacht geen slachtoffers door de aanvallen. Moskou heeft nog niet gereageerd.

Bij een energiecentrale in de regio Poltava, ten westen van Charkiv, ontstond brand door een drone-aanval. Ook meldt het grootste elektriciteitsbedrijf van Oekraïne grote schade aan apparatuur bij drie energiecentrales. Over andere directe effecten van de aanvallen is nog weinig bekend. Bij vorige aanvallen kwamen veel Oekraïners zonder stroom te zitten.

Raketten die op Kyiv werden afgevuurd werden vernietigd. Getuigen melden aan persbureau Reuters dat ze ontploffingen hoorden in de hoofdstad, die klonken alsof luchtverdedigingssystemen luchtobjecten raakten.

De afgelopen maanden voert Rusland met grote regelmaat luchtaanvallen uit op de Oekraïense energiesector. Moskou ontkent dat het burgers aanvalt, maar zegt wel dat het Oekraïense energiesysteem een legitiem militair doelwit is.

Bevrijdingsdag

De aanval is op de dag dat Oekraïne het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Voorheen vierde Oekraïne dat op 9 mei, net zoals Rusland, maar vorig jaar haalde Zelensky de viering een dag naar voren om verbondenheid te tonen met de rest van Europa. Veel Europese landen vieren de bevrijding op 8 mei.