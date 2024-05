FIFA ziet bij Braziliaans bid WK 2027 meer plussen dan bij Nederland, Duitsland en België

In Brazilië moet er juist geïnvesteerd worden in de infrastructuur, maar de FIFA is erg te spreken over de stadions die wellicht gebruikt gaan worden. Meerdere stadions die bij het WK voor de mannen in 2014 dienst deden staan ook op de rol om in 2027 WK-wedstrijden te organiseren. Het zou de eerste keer zijn dat een WK voor vrouwen in Zuid-Amerika gehouden zal worden, iets wat voor de bond ook een pluspunt is.

Op 17 mei wordt bekend waar het WK zal plaatsvinden. Op het FIFA-congres in Bangkok wordt dan gestemd of het WK in Brazilië of in Nederland, België en Duitsland gehouden zal worden.