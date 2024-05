Worsteltweeling strijdt voor olympisch ticket: 'Vader kan de spanning niet aan'

Ze studeren samen, hebben dezelfde vrienden, sporten samen en zijn broers. Tweelingbroers, zelfs. Marcel en Tyrone Sterkenburg zijn dag in dag uit op elkaar aangewezen. "Dat maakt het ook wel lastig, soms. We zitten altijd op elkaars lip, maar we hebben wel een goede band, hoor."

De worstelbroers, die in Nederland alleen elkaar als trainingspartner hebben, dromen ervan de eerste Nederlandse mannelijke worstelaars op de Spelen te worden sinds George Torchinava in 2000. Om die droom in Parijs te verwezenlijken, hebben ze nog één kans: het olympisch kwalificatietoernooi dat vanaf morgen tot en met 12 mei wordt gehouden in Istanbul, Turkije.

De olympische droom is er bij de 23-jarige Marcel en Tyrone nog niet van jongs af aan. Sterker nog, het was min of meer toevallig dat ze met de worstelsport in aanraking kwamen.

"We komen wel een beetje uit een vechtsportfamilie, onze vader Willem is een bokser geweest op hoog niveau", vertelt Marcel, die naast Tyrone nog twee broers heeft. "Dus we zaten alle vier op boksen en waren allemaal superfanatiek."

Tijdens stoeipartijtje ontdekt

Toen de broers zeven jaar waren, begonnen ze met wedstrijden, maar hun vader had dat liever niet. "Hij wist dat je door boksen hersenschade kon oplopen, dus stelde voor om te kijken naar een andere sport."