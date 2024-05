Wekdienst 8/5: Uitspraak grote sextortionzaak in Breda • Generale repetitie Joost Klein

Goedemorgen! Vandaag doet de rechtbank in Breda uitspraak in de zaak tegen Gianni de W. Hij zou dertig meisjes hebben verleid naaktfoto's te sturen, om hen daar vervolgens mee af te persen. Verder heeft Joost Klein zijn generale repetitie voor het Eurovisie Songfestival.

Eerst het weer: er is vandaag vooral in de westelijke helft van het land veel bewolking. Op andere plekken wisselen wolken en enkele opklaringen elkaar af. Het blijft daarbij, op een enkel spatje regen na, op de meeste plaatsen droog. De maximale temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. De komende dagen is het droog, met meer zon en oplopende temperaturen.