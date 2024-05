In de schaduw van de sterren gaat Carvajal voor zijn zesde Champions League

De 46-voudig Spaans international is nooit een 'moderne' vleugelverdediger geweest die heen en weer over de flank sprint en zich veel met de aanval bemoeit. Meer het type verdediger dat vooral bestaat in de hoofden van zijn directe tegenstanders. Toch is hij dit seizoen productiever dan ooit tevoren met vijf doelpunten en vijf assists in alle competities.

Het zal vooral zijn ervaring zijn waarmee Carvajal zijn ploeg vanavond kan helpen tegen Bayern München. Na geschorst te zijn in de heenwedstrijd keert hij in het Santiago Bernabeu hoogstwaarschijnlijk terug in de basis, als altijd blakend van het vertrouwen in zijn club: "We zijn twee wedstrijden verwijderd van de trofee."