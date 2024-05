Oud-burgemeester van Berlijn aangevallen, ook weer incident in Dresden

In Duitsland zijn er opnieuw politici aangevallen, nog geen week nadat een politicus van de Duitse SPD in Dresden zwaar werd mishandeld. Het gaat om een SPD-senator en tevens voormalig burgemeester in Berlijn, en een politicus van de Groenen in Dresden.

Oud-burgemeester Franziska Giffey van Berlijn liep gistermiddag rond in een bibliotheek in de wijk Rudow toen ze plotseling werd aangevallen door een man. Hij ging haar van achteren te lijf met een tas gevuld met een harde inhoud, aldus de politie en het Openbaar Ministerie. De man sloeg haar op haar hoofd en nek. Ze werd in het ziekenhuis behandeld aan lichte verwondingen.

De verdachte sloeg daarna op de vlucht, maar de politie heeft niet laten weten of hij inmiddels is opgepakt. Ook wordt er geen informatie gedeeld over het motief van de man.

Geduwd, bedreigd en bespuugd

Een kleine drie uur later was er in Dresden een nieuwe aanval. Een 47-jarige politica van de Groenen werd aangevallen bij het plakken van verkiezingsposters. De naam van de politica is niet bekendgemaakt.

De politie wees kort na de aanval een vrouw van 24 en een man van 34 aan als verdachten. De man zou de politica hebben geduwd, beledigd en bedreigd. Ook zou hij twee verkiezingsposters hebben verscheurd. De vrouw van 24 zou het lid van de Groenen hebben bespuugd. De politie zegt dat de twee verdachten voor het incident nog bij een groepje mensen stonden die de Hitlergroet bracht.

Gisteren hadden de deelstaatministers van Binnenlandse Zaken en hun federale collega een speciale bijeenkomst die in het teken stond van de recente aanvallen op politici. Zij namen in felle bewoordingen afstand van het geweld. Ze spraken zich daarnaast uit voor betere bescherming van politici en willen dat er strengere straffen worden uitgedeeld.

Aanvallen op politici nemen al jaren toe

Afgelopen vrijdag werd SPD-politicus Matthias Ecke in Dresden in elkaar geslagen door vier jonge mannen. Hij was op dat moment bezig met het ophangen van verkiezingsposters voor de Europese verkiezingen. Volgens de politie komt zeker één van de daders uit rechts-radicale hoek.

Sinds de moord op CDU-politicus Walter Lübcke door een neonazi in 2019 houdt de Duitse regering statistieken bij over bedreigingen tegen politici. Vorig jaar werden 2790 aanvallen gemeld. In bijna de helft van de gevallen waren De Groenen het doelwit, gevolgd door de AfD (478 meldingen) en SPD (420 meldingen). De aantallen nemen de afgelopen jaren toe.