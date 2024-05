AstraZeneca trekt coronavaccin wereldwijd terug

De Britse medicijnfabrikant AstraZeneca trekt zijn coronavaccin wereldwijd terug. Het bedrijf zegt in een verklaring dat er genoeg andere vaccins op de markt zijn, waardoor het vaccin van AstraZeneca niet meer nodig is. In Nederland wordt het al sinds eind 2021 niet meer toegediend.

De fabrikant gaf eerder dit jaar in een rechtbankdocument toe dat het vaccin in zeer zeldzame gevallen TTS (trombose met trombocytopenie syndroom) kan veroorzaken, schrijft de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk loopt een collectieve rechtszaak tegen AstraZeneca. In de verklaring wordt daar geen melding van gemaakt.

TTS is een combinatie van stolselvorming en een laag aantal bloedplaatjes dat vaak een ernstig beloop kent. De aandoening kan fataal zijn. Ook in Nederland zijn er meldingen van TTS na toediening van de prik. Het vaccin, ook bekend als Vaxzevria, kan door de terugtrekking niet langer in de Europese Unie worden toegediend, schrijft The Telegraph.

Imagoproblemen

In de verklaring haalt de fabrikant het belang van het vaccin in de coronapandemie aan. "Volgens onafhankelijke schattingen heeft het vaccin alleen al in het eerste jaar ruim 6,5 miljoen levens gered en werden er wereldwijd ruim drie miljard doses toegediend."

Ten tijde van de ontwikkeling werd het AstraZeneca-vaccin gezien als een van de belangrijkste voorlopers in de vaccinrace. Het is een zogeheten vectorvaccin, waarin genetisch materiaal van het coronavirus aan een verkoudheidsvirus is toegevoegd. Maar al vroeg na het lanceren kampte het vaccin met imagoproblemen. Er waren leveringsproblemen en er werden vraagtekens gezet bij de effectiviteit onder ouderen.

Nederland stopte in november 2021 met de prikken van AstraZeneca. De Gezondheidsraad adviseerde toen dat mensen met een eerste prik AstraZeneca hun tweede prik beter met Pfizer konden laten zetten. De vaccins van Pfizer en Moderna lieten een grotere werkzaamheid zien tegen besmetting.