Rechtszaak tegen Trump over bezit geheime documenten uitgesteld

De federale rechter in de Amerikaanse staat Florida heeft de rechtszaak tegen presidentskandidaat Donald Trump over het bezit van geheime documenten voor onbepaalde tijd uitgesteld. Die zaak zou op 20 mei van start gaan, maar een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

Het besluit van de rechter werd al verwacht, omdat de voorbereidingen niet op tijd rond waren. Bovendien moet Trump op dit moment ook al in New York voor de rechtbank verschijnen. Die zaak gaat over het betalen van zwijggeld tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Zijn advocatenteam zou dan tegelijkertijd zowel in New York als in Florida bij zittingen moeten zijn.

Rechter Aileen Cannon zegt dat het "onbedachtzaam" zou zijn om op dit moment een nieuwe datum te prikken. Daarmee neemt wel de kans af dat de zaak nog voor de verkiezingen van november wordt behandeld.

Trump wordt verdacht van het illegaal verzamelen van geheime overheidsdocumenten in zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach. Die zou hij hebben meegenomen nadat hij het Witte Huis in 2021 had verlaten. Ook zou hij pogingen van de FBI om de documenten terug te krijgen, hebben gedwarsboomd. In totaal lopen er veertig aanklachten tegen hem in deze zaak. Trump zegt dat hij op alle punten onschuldig is.

Vorig jaar lekte een audio-opname uit waarin Trump zegt dat hij geheime documenten in handen heeft die niet officieel zijn vrijgegeven. Dit zijn enkele fragmenten: