Taakstraf voor man die ongeluk veroorzaakte dat leven eiste van 1-jarig kind

Een 49-jarige man uit Den Haag krijgt 180 uur taakstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht, eind 2020. Bij het ongeluk kwam een 1-jarige jongen om het leven.

De man had op de bewuste dag een bestelbus bij een autobedrijf in Noord-Brabant gekocht. Op de terugrit naar huis kreeg de bestuurder, die op de linkerrijstrook reed, een motorstoring. Binnen twee minuten tijd zakte de snelheid van 100 naar 6 kilometer per uur.

In plaats van de auto naar de vluchtstrook te sturen, belde de bestuurder de verkoper met de vraag wat hij moest doen. Toen de bestelbus bijna tot stilstand was gekomen, reed een auto met daarin de vijftien maanden oude Joël en zijn vader frontaal achterop. Het kindje overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank had de bestuurder van de bestelbus alle tijd om drie banen naar rechts te sturen, de vluchtstrook op. "Er was in ieder geval nog ruim anderhalve minuut beschikbaar toen de auto van de verdachte tot ongeveer 40/50 kilometer per uur in snelheid was geminderd. Er is niet gebleken dat de verkeerssituatie niet toeliet dat verdachte naar de vluchtstrook reed", staat in het vonnis, geciteerd door de regionale omroep Rijnmond.

Deugdelijk voertuig

H-et Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van een half jaar geëist. In de uitspraak woog de rechter mee dat de man niet kon weten dat zijn net gekochte voertuig niet in orde was. "Hij had de auto voor bijna 5000 euro gekocht en hij had bij de koop van de auto een APK-keuringsrapport meegekregen. Hij is er daarom van uitgegaan dat hij een deugdelijk voertuig had gekocht", zei de rechter.

Bij een herkeuring bleek dat de bestelbus op veertien punten afgekeurd had moeten worden en nooit de weg op had gemogen. Toch spreekt de rechter de keurmeester vrij. Volgens de rechtbank staat niet vast dat de slechte keuring de oorzaak was van het stilvallen van de auto. Ook vindt de rechter dat er geen bewijs is voor een opzettelijk slechte keuring. De vrouw die de bestelauto verkocht, verschijnt later nog voor de rechter.

'In shock'

De bestuurder zei tijdens de inhoudelijke behandeling, twee weken geleden, dat hij niets anders kon doen dan blijven rijden waar hij reed. "De motor viel uit. Ik raakte in shock en ik kon niets doen. Het stuur blokkeerde en ik kon niet naar de vluchtstrook." Volgens hem klopt het politierapport niet en viel de motor slechts een paar seconden voor het ongeluk uit.

Daar ging de rechter niet in mee. Die legde de bestuurder 180 uur taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een rijontzegging van een jaar op.