Dortmund en Maatsen naar finale Champions League ten koste van Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund staat op 1 juni in de finale van de Champions League. De Duitsers verrasten in de halve finales door tweemaal te winnen van Paris Saint-Germain, dinsdagavond werd het duel beslist in Parijs: 0-1. Dortmund had de eerste ontmoeting in eigen huis ook met 1-0 gewonnen.

Mats Hummels zorgde kort na rust met het hoofd voor het doelpunt van Dortmund, waar Ian Maatsen de hele wedstrijd speelde. De thuisploeg opende vervolgens een massaal offensief en raakte meermaals paal en lat, maar net als in de heenwedstrijd kwam de Franse kampioen van trainer Luis Enrique niet tot scoren.

De Spaanse coach sprong langs de lijn bijna uit zijn vel bij het zien van de gemiste kansen. Hij slaagt er in zijn eerste seizoen niet in om de schatrijke club de zo felbegeerde Champions League te bezorgen.

Derde finale Dortmund

Voor Borussia Dortmund wordt het de derde eindstrijd om de Europese hoofdprijs in de clubhistorie. In 1997 wonnen de Duitsers het toernooi, elf jaar geleden verloor Dortmund de finale van Bayern München door een doelpunt van Arjen Robben.

Over drie weken kan de finale op Wembley wederom een Duits onderonsje worden. Bayern München speelt woensdagavond het beslissende duel in de andere halve finale tegen Real Madrid.