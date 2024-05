Pro-Palestijnse demonstranten UvA en Utrecht niet van plan om weg te gaan

De pro-Palestijnse demonstranten die sinds vanmiddag protesteren bij het Binnengasthuis van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek in Utrecht zijn niet van plan om weg te gaan. De betogers hebben barricades opgeworpen om de mobiele eenheid weg te houden bij een eventuele ontruiming. In beide steden is de politie aanwezig. In Utrecht worden de demonstranten gevorderd om weg te gaan, maar in Amsterdam zal voorlopig niet worden ingegrepen.

In Amsterdam begon de actie vandaag op het Roeterseiland, waar gisteren ook werd gedemonstreerd. Vervolgens verplaatsten de demonstranten zich naar elders in het centrum van Amsterdam en bezetten ze het Binnengasthuis, een van de hoofdlocaties van de universiteit.

Hier is te zien hoe de demonstranten te werk gingen: