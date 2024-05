Politie beëindigt pro-Palestijnse betoging Utrecht, grijpt niet in bij demo UvA

De politie in Utrecht heeft een betoging van pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteitsbibliotheek beëindigd. Tegen het eind van de avond werden de 150 betogers gevorderd om weg te gaan. Een deel van hen verliet vrijwillig het terrein. Na middernacht werd de rest van de groep, zo'n 50 mensen, in twee stadsbussen gezet en afgevoerd.

De bezetting van het binnenterrein van de bibliotheek aan de Drift in Utrecht begon gistermiddag rond 16.45 uur. Er werden tenten neergezet en barricades opgeworpen. De demonstranten eisen dat de Universiteit Utrecht zich uitspreekt over de situatie in Gaza en alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt.

Zo werd de betoging beëindigd: