Poetin duldt al kwart eeuw nauwelijks tegenstand, maar enkeling geeft niet op

Doentsova werkte als lokale televisieverslaggever in het stadje Rzjev en ging daar de lokale politiek in. Toen ze zich een halfjaar geleden meldde bij de kiescommissie, kreeg ze te horen dat ze niet mocht meedingen naar het presidentschap. Er zouden fouten zitten in haar aanvraag.

Het was niet voor het eerst dat ze door de autoriteiten wordt tegengewerkt, vertelt ze aan Nieuwsuur in een conferentiezaaltje buiten Moskou waar ze met bondgenoten werkt aan haar partij. Meerdere keren moest ze haar partijcongres uitstellen. "Ons congres in maart ging niet door, want de zaalhuur werd plotsteling opgezegd. De riolering zou kapot zijn."

"De politie kwam langs want iemand had gemeld dat er een lid van een extremistische organisatie aanwezig zou zijn. Daarom moesten de papieren van iedereen worden gecontroleerd. Dat duurde precies zo lang als de tijd dat we de ruimte hadden gehuurd."

Ondanks de grote beperkingen denkt haar achterban in het zaaltje dat ze een luis in de pels van het Kremlin kan zijn. "Ze is mogelijk de enige in Rusland die ervoor kan zorgen dat burgers er niet voor de staat zijn maar dat de staat er voor ons is", zegt een aanwezige.

Een ander zegt: "Er is een mooi Russisch spreekwoord: een dode hond schop je niet. Dat ze het Jekaterina lastig maken, betekent dat ze iemands concurrent kan worden."

Drukklep voor ongenoegen

Deze mensen horen bij een kleine minderheid in Rusland. Volgens de onafhankelijke opiniepeiler Levada steunt negen op de tien Russen president Poetin.

Hoogleraar Russische politiek Samuel Greene onderzoekt hoe Poetin dat voor elkaar krijgt. De verhouding met zijn volk is nogal complex, zegt Greene. Russen snappen dat hun politieke systeem oneerlijk is, maar Poetin houdt de schijn op dat ze wat te kiezen hebben. "Het Kremlin wil voorkomen dat kritische Russen denken dat ze maar één optie hebben: zich met radicale middelen verzetten."

Dat het Kremlin enkele politici als Doentsova tot op zekere hoogte hun gang laat gaan, is waarschijnlijk bewust. "Ze vormt zo een drukklep voor ongenoegen onder de bevolking", zegt Greene. "Maar we moeten ons geen illusies maken over de impact van zo'n partij op de Russische politiek."

Wat Poetin volgens Greene bovenal wil uitstralen naar z'n volk: met mij verandert er niets. "In zijn inauguratietoespraak kwam hij niet met nieuw beleid. Hij sprak over een toekomst die er hetzelfde uitziet als het heden en het verleden."