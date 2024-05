Stormy Daniels getuigt in zwijggeldzaak over seks met Trump

Voormalig pornoster Stormy Daniels is voor het eerst aan het woord geweest in de strafzaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump. In de rechtszaal waren geen camera's aanwezig, maar persbureaus melden dat Daniels gedetailleerd vertelde over de seks die ze zou hebben gehad met Trump in een hotelkamer.

Het is de eerste strafzaak tegen een Amerikaanse ex-president in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De 77-jarige Trump staat terecht voor het betalen van zwijggeld aan de ex-pornoactrice. Hij zou zo een seksschandaal hebben willen voorkomen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, die door Trump werden gewonnen. De twee zouden in 2006 een affaire hebben gehad.

"Toen hij de deur opende droeg hij een satijnen pyjama", vertelde Daniels vandaag in de rechtszaal. "Nadat ik even naar de badkamer was gegaan, lag Trump plots in zijn boxershort en T-shirt op het bed." De voormalige president zat in de rechtszaal een paar meter verderop en keek zwijgend toe.

Valsheid in geschrifte

Bij de seks die de twee zouden hebben gehad, gebruikte Trump volgens Daniels geen condoom. Allemaal details die Daniels al in 2016 naar buiten wilde brengen toen Trump meedeed aan de presidentsverkiezingen. Door haar 130.000 dollar te betalen zou Trump dat hebben willen voorkomen.

Hij voerde die betaling op als juridische kosten en dat zou neerkomen op valsheid in geschrifte. Als aangetoond kan worden dat Trump inderdaad valsheid in geschrifte heeft gepleegd om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, is dat een strafbaar feit. Hij kan in dat geval maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen. De oud-president heeft de beschuldigingen van Daniels altijd tegengesproken.

In totaal lopen er vier strafzaken tegen hem. Die gaan onder meer over Trumps pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. Die kwestie zal vermoedelijk pas na de presidentsverkiezingen van november worden behandeld.