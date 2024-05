Hulporganisaties vrezen voor humanitaire situatie Gaza na overname Rafah-grens

Op de korte termijn is het vooruitzicht somber voor de honderdduizenden Palestijnen met ernstige honger in Gaza. De twee belangrijkste toevoerlocaties voor noodhulp zijn dicht sinds Israël vandaag de grensovergang bij Rafah heeft ingenomen. De overgang bij Kerem Shalom, in de zuidoostelijke punt van Gaza, werd zondag al afgesloten na een raketaanval door Hamas.

In het noorden van Gaza is volgens de VN al sprake van hongersnood en hulporganisaties waarschuwen dat die humanitaire crisis verder zal verslechteren door de sluiting van de grensovergangen. "De catastrofale honger in Noord-Gaza zal nog veel erger worden als de toevoerroutes wegvallen", zei VN-hulporganisatie UNRWA op X. Volgens een woordvoerder van OCHA, de VN-organisatie voor humanitaire hulp, was deze ochtend "een van de duisterste in deze zeven maanden durende nachtmerrie".

'Terug bij af'

Ook Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib in Nederland, vreest het ergste. "De grensovergangen zijn de levenslijn voor twee miljoen Gazanen", vertelt hij. "In zekere zin zijn we terug bij af. Het hele gebied is afgesloten en mensen zijn weer overgeleverd aan de spullen die ze nog hebben."

Het doet hem denken aan de eerste weken na 7 oktober, toen de grenzen van Gaza volledig dicht waren. "Maar de mensen zijn er nu al slecht aan toe. Als humanitaire hulp uitblijft, komen mensen in acute nood."

Servaes heeft nauw contact met zijn collega's in Gaza en hoort dat de effecten direct merkbaar zijn. "Ik heb gehoord dat de voedselprijzen op de markt vijf keer zo hoog zijn geworden."

Nog genoeg brandstof voor één dag

Sinds de sluiting van de twee belangrijkste grensovergangen wordt alleen de grensovergang bij Erez in het noorden van Gaza nog gebruikt. Daar kwamen vandaag wel een aantal vrachtwagens met noodhulp binnen, zegt een VN-woordvoerder, maar dat is bij lange na niet genoeg. Bovendien zou bij die noodhulp geen brandstof hebben gezeten.

En juist daaraan is behoefte. Volgens OCHA heeft Gaza nog maar voor één dag brandstof. De toevoer van benzine en diesel is cruciaal om stroom op te wekken voor bijvoorbeeld ziekenhuizen.

'Catastrofale voedselonzekerheid

In maart luidde het IPC, de internationale waakhond voor voedselzekerheid, de noodklok. Volgens een voorspelling zouden 1,1 miljoen Gazanen tussen 16 maart en 15 juli te maken krijgen met 'catastrofale voedselonzekerheid' (fase 5). Dat is het hoogste waarschuwingsniveau dat het IPC kan geven en houdt in dat het voedselgebrek dusdanig is dat het fataal kan zijn.