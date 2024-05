Amerikaanse tennisster McKenzie krijgt negen miljoen dollar schadevergoeding van tennisbond

De Amerikaanse tennisster Kylie McKenzie moet een schadevergoeding van 9 miljoen dollar (ruim 8,3 miljoen euro) van de Amerikaanse tennisbond U.S. Tennis Association krijgen. Dat heeft een rechtbank in Florida bepaald.

De bond zou haar onvoldoende hebben beschermd tegen een coach, die haar seksueel zou hebben misbruikt in een van de trainingscentra.

De 25-jarige McKenzie spande de zaak in maart 2022 aan. Ze zei dat ze door haar coach Anibal Aranda ongewenst werd betast toen zij 19 was en hij 34. Aranda begeleidde van 2014 tot 2021 vrouwelijk tennistalent op nationaal niveau.

McKenzie beschuldigde de tennisbond ervan dat Aranda zijn gang kon gaan, terwijl hij al eens eerder iemand zou hebben misbruikt.

De bond ontkent weet te hebben van eerder misbruik door Aranda en zegt na de melding van McKenzie meteen gepaste actie te hebben ondernomen. Daar is de rechtbank het mee oneens.

De tennisbond geeft aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Erkenning

"Ik ben ontzettend blij met deze uitkomst. Ik voel me erkend", zei McKenzie in een verklaring die dinsdag werd gedeeld door een van haar advocaten. "Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere meisjes om zich uit te spreken, ook als dat moeilijk is."