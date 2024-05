Carrie ten Napel gaat vooravondshow op vrijdag maken op NPO 1

Carrie ten Napel krijgt vanaf dit najaar een programma op vrijdagavond. Ze gaat op NPO 1 een programma maken in de vooravond, op het tijdsslot dat van maandag tot en met donderdag in handen komt van Eva Jinek.

"Het wordt een talkshow over de actualiteit, zonder politieke onderwerpen, maar wel met livemuziek", zegt Jan Slagter van omroep Max in het AD. Ten Napel gaat het programma presenteren vanuit de kantine van voetbalclub VV IJsselmeervogels in Spakenburg.

Al eerder werd bekend dat Eva Jinek in het nieuwe tv-seizoen van maandag tot en met donderdag voor de AVROTROS een talkshow op NPO 1 gaat presenteren. Jinek kondigde in juli vorig jaar aan de overstap te maken van RTL naar de publieke omroep.

Carrie ten Napel presenteert nu geregeld samen met Charles Groenhuijsen de talkshow Op1, op de late avond. Ook presenteert ze af en toe Tijd voor Max.