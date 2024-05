Oosting zet handtekening bij FC Twente en blijft tot 2027: 'Nog lang niet klaar'

Joseph Oosting heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Twente. Oosting heeft zijn contract verlengd tot en met de zomer van 2027. Hij werd de laatste tijd vaak genoemd als eventueel opvolger van Arne Slot bij Feyenoord.

"We zijn goed bezig met spelers en staf en ik ben nog lang niet klaar hier", vertelt Joseph Oosting. "Ik wilde heel graag bij FC Twente blijven en ben er trots op hier te mogen werken. De club is volop in ontwikkeling, we maken op veel gebieden stappen.

Sinds 2023 is Oosting werkzaam bij FC Twente.

