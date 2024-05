1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afspraken gemaakt over de realisatie van 1700 langdurige opvangplekken voor asielzoekers. Het is de bedoeling dat de opvangplekken dertig jaar in gebruik blijven. Daarnaast komen er 250 tijdelijke opvangplekken bij.

Met de extra opvangplekken wil de gemeente een bijdrage leveren aan het bestrijden van de opvangcrisis. "De huidige vorm van asielopvang is te hapsnap en trekt van crisis naar crisis", zegt de Arnhemse wethouder Paul Smeulders tegen Omroep Gelderland.

De gemeente gaat enkele tijdelijke locaties omzetten naar permanente plekken. Daarnaast komen er enkele noodopvangplekken bij. Door de samenwerking gaat Arnhem ruim duizend asielzoekers meer opvangen dan de onlangs ingegane Spreidingswet voorschrijft. "Voor ons voelt het niet als een grote opgave, maar het voelt wel als een opgave die we moeten realiseren omdat we een gastvrije stad zijn", aldus Smeulders.

Unieke samenwerking

Het COA is blij met de Arnhemse toezegging. "Het is uniek dat één gemeente 1700 plekken voor dertig jaar gaat realiseren. Er zijn maar weinig gemeenten waar we voor zo'n lange tijd, voor zoveel plekken afspraken kunnen maken", zegt COA-bestuurder Joeri Kapteijns.

Het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen, heeft op veel plekken grote moeite om genoeg opvangplekken te realiseren.

Langdurige oplossing

Wethouder Smeulders zegt dat Arnhem inzet op een langdurige oplossing voor de opvangproblematiek. "Dat is beter voor de vluchtelingen, omdat zij dan langer op één plek kunnen wonen. Ook is het beter voor de omgeving, omdat we dan beter kunnen investeren in de opvangplekken en in de verbinding met de omgeving."

De wethouder begrijpt dat een asielzoekerscentrum impact heeft in de buurt, maar heeft goede ervaringen met het eerdere azc's. Vandaag zijn omwonenden per brief geïnformeerd over de plannen.

Om de duizend extra opvangplekken te realiseren, krijgt de gemeente de komende drie jaar lang één miljoen euro van het COA.