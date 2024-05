Tijgermug op recordaantal locaties aangepakt, NVWA zoekt hulp bij bestrijding

"Mensen denken soms dat dit exotische ellende uit de tropen is, maar ten zuiden van Parijs heeft de tijgermug zich al permanent gevestigd", zegt Stroo van de NVWA. "Als je terugkomt van een vakantie in Frankrijk of Italië, zorg dan dat je geen muggen in je auto hebt. En neem geen emmers, bloempotten of andere voorwerpen mee haar huis waar langere tijd water in heeft gestaan. Daar kunnen eitjes in zitten."

'Vervelend rotbeest'

Voorkomen is namelijk beter dan bestrijden, zegt Stroo. "Mensen moeten soms veel geduld hebben, want we gaan door met bestrijden tot de laatste mug weg is. We komen iedere maand met twee à drie mensen langs en moeten steeds de tuin in. Meestal zijn de muggen binnen één seizoen weg, maar het is weleens voorgekomen dat we vier jaar bezig waren om de muggen uit te roeien."

De grens van wat de NVWA aan bestrijding kan doen komt in zicht. "Daarom denken we nu na over hoe lokale partijen kunnen bijdragen aan de bestrijding, vooral in woonwijken", zegt Stroo. "We zijn met meerdere gemeenten in gesprek om te kijken wat zij kunnen bijdragen aan de bestrijding."