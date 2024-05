Advies aan kabinet: maak haast met plan voor opslag kernafval

Nederland moet meer vaart maken met de plannen om kernafval op te slaan. Dat zegt het Rathenau Instituut, dat het kabinet adviseert over de kernafvalkwestie.

In het Zeeuwse Borssele komen twee nieuwe grote kerncentrales. De Tweede Kamer wil er bovendien nog twee extra op andere plekken. Dat maakt het thema kernafvalopslag een stuk urgenter.

Dus moet Nederland volgens het adviesinstituut een voorbeeld nemen aan andere landen die al een stuk verder zijn met hun plannenmakerij. Zoals Finland, dat een hightech manier bedacht om radioactief materiaal voor honderdduizenden of zelfs een miljoen jaar diep in de grond te stoppen.

Hoe werkt het opslaan van kernafval?

Kerncentrales 'produceren' enkele kubieke meters hoogradioactief afval per jaar. Qua grootte lijkt dat niet veel. Toch is het belangrijk om het goed weg te stoppen, want het is levensgevaarlijk als mensen ermee in aanraking komen.

Nederland bewaart kernafval van de centrale in Borssele op dit moment veilig in een bunker enkele honderden meters verderop. Maar daar kan het niet permanent blijven. Het plan was altijd om voor het jaar 2100 een knoop door te hakken over een nieuwe locatie.

Maar met de nieuwe kabinetsplannen neemt het afval met maximaal een factor dertien toe. Daarom moet de politiek zo snel mogelijk beginnen met het maken van een langetermijnplan, vindt het Rathenau Instituut. Juist omdat ervaringen uit het buitenland leren dat zo'n plan maken decennia kan duren.

Ondergronds opbergen in Groningen of Drenthe?

Een optie is om het afval diep in onze zout- of kleigronden te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat dat kan, maar is het veilig genoeg? "Dat is echt nog veel te vroeg om te zeggen", zegt Rathenau-onderzoeker Vincent Lagendijk.

Om antwoord te krijgen op die vraag is extra onderzoek nodig. Dat wilde de regering in de jaren 70 al met proefboringen in Groningen en Drenthe. Maar inwoners daar kwamen massaal in opstand, waarop de regering besloot de proef te staken en te kiezen voor honderd jaar 'tussenopslag'.

Het protest van toen maakt duidelijk dat nadenken over technologische oplossingen alleen niet voldoende is, zegt Lagendijk. "Het vergt ook dat je mensen meeneemt, goed informeert, goed naar ze luistert."

De tunnels van Onkalo

Finland is een stuk verder dan Nederland. Het land slaat zijn kernafval vanaf volgend jaar op in Onkalo: een tunnelstelsel, ruim 400 meter onder de grond, in bijna 2 miljard jaar oud graniet.

Daar moet het radioactieve materiaal 100.000 tot 1 miljoen jaar veilig zijn. Om een idee te geven hoe lang dat is: de moderne mens vindt zijn oorsprong 300.000 jaar geleden.

Nieuwsuur nam een kijkje in de Onkalo-tunnels: