AEX-index sluit voor het eerst boven de 900 punten

De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs, is vandaag gesloten op 900,06 punten. Het is voor het eerst dat de AEX de grens van 900 punten is gepasseerd. Sinds eind oktober, toen de AEX net boven de 700 punten stond, zijn de beurskoersen al aan een opmars bezig.

Beleggers zijn de afgelopen maanden dus positief gestemd over de kansen van bedrijven om goed geld te verdienen. De laatste weken speelt mee dat beleggers verwachten dat de tijd van renteverhogingen door centrale banken voorbij is en dat renteverlagingen later dit jaar in het verschiet liggen.

Hoge rentes dempen de economische groei, omdat het voor bedrijven en consumenten duurder wordt om geld te lenen. Renteverlagingen stimuleren de economie juist omdat lenen goedkoper wordt. Centrale banken hadden de rente verhoogd om oververhitte economieën af te koelen en zo de inflatie te beteugelen. Nu de inflatie in Europa en de VS niet meer zo hoog is, kunnen rentes dus mogelijk weer omlaag.