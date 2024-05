De Jong acht 3x3-ploeg kansrijk in Parijs: 'Horen zeker bij de top drie'

Basketballer Worthy de Jong zag dat "alle puzzelstukjes op de goede plek vielen" voor het 3x3-basketbalteam tijdens het olympisch kwalificatietoernooi van afgelopen weekend in Japan. "Het waren twee zware weken. Lang, en veel last van jetlag. Maar het resultaat doet dat vergeten."

De Jong plaatste zich samen met Jan Driessen, Dimeo van der Horst en Arvin Slagter voor de Olympische Spelen in Parijs. In de finale van het olympisch kwalificatietoernooi werd Litouwen met 19-15 verslagen.

Kansrijk in Parijs

De Jong is positief over de kansen van Oranje in Parijs. "In de sport 3x3 is alles mogelijk. Het zit zo dicht op elkaar. Ik zou zeggen dat wij zeker top drie zijn van de ploegen die daarnaartoe gaan. Ik heb er alle vertrouwen in."

"Het is nog eventjes en er zijn zeker dingen waar we nog aan moeten werken, maar ik denk dat we wel kanshebbers zijn. Wat we nu bereikten, was een teamprestatie. We hebben een verschrikkelijk goede staf en goede coaching. We hebben veel opgeofferd."