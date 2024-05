Bruin ei verdwijnt langzaam uit supermarkten, maar waarom?

Witte eieren zijn voor de boer een stuk goedkoper, vertelt Peter van Horne, pluimvee-econoom bij Universiteit Wageningen. De productiekosten zijn 9 procent lager. De witte kip is kleiner en heeft daardoor minder voer nodig, terwijl de kip meer eieren legt dan de bruine kip, legt hij uit. "En ze houden het leggen ook tien weken langer vol. Hierdoor heeft een boer dus minder vaak nieuwe kippen nodig, wat weer duurzamer is."

De kippen zijn zo gefokt, vertelt Van Horne. "Fokbedrijven hebben blijkbaar meer resultaat behaald met witte kippen dan met bruine."

'Een mythe'

Witte eieren hebben volgens de econoom alleen maar voordelen. "Het enige probleem is de consument." Veel klanten in Nederland hebben bij bruine eieren diervriendelijke en gezondere associaties. "Dat beeld is heel hardnekkig, maar achterhaald", zegt Van Horne. "Er is geen onderscheid. Je moet de consument ervan zien te overtuigen dat je ook prima witte eieren kan kopen."

Ook Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, noemt het idee dat bruine eieren gezonder zijn dan witte "een mythe". Boeren kozen aanvankelijk om praktische redenen voor de bruine kip, die voornamelijk bruine eieren legt. Deze vliegt minder en is dus makkelijker om buiten te hebben dan de witte kip, schetst Oplaat.

Welzijn

Voor het welzijn van de dieren maakt de volledige overstap naar witte eieren niet heel veel verschil, vertelt Collin Molenaar van Wakker Dier. Witte kippen verwonden elkaar wel minder snel dan bruine. In stressvolle situaties zijn alle kippen geneigd elkaar te pikken met hun snavels.

"De witte kippen zijn wat rustiger, wat economisch dus beter is. Maar de enige reden waarom kippen elkaar überhaupt pikken, is omdat ze opgesloten zitten in te kleine ruimtes. Het beste wat je voor de kip kan doen, is biologische eieren kopen en letten op keurmerken, zoals het Beter Leven-keurmerk."

Duitsland

In Duitsland zijn uitsluitend witte eieren in de schappen al langer een heel normaal beeld. Ook in andere landen, zoals in Engeland en Frankrijk, doet de trend geleidelijk zijn intrede.

Nederlandse eierboeren, voor wie Duitsland het grootste afnameland is, spelen daar op in. Waar eerder een derde van de kippen in Nederland wit was, is dit nu twee derde, vertelt pluimvee-econoom Van Horne.

Toch zal de bruine kip niet verdwijnen, zegt de voorzitter van de branchevereniging. "Deze legt zwaardere eieren. En de kip is ook zwaarder, wat beter is voor het slachten. In Nederland willen we ook altijd dat ons vlees heel snel mals is, en dan is deze zwaardere kip beter dan een kleine witte kip."

Ondanks de associaties van klanten met de kleur van eieren zegt Albert Heijn, waar het assortiment al grotendeels bestaat uit witte eieren, nog geen opmerkingen van klanten te hebben gekregen over het steeds beperktere aanbod van bruine eieren. "Terwijl we het wel hadden verwacht," zegt een woordvoerder.