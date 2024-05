Milan sprint in mini Milaan-Sanremo naar ritzege in vierde Giro-etappe

De miniversie van Milaan-Sanremo in de vierde etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Milan. Het is, na één zege tijdens zijn Giro-debuut vorig jaar, de tweede ritzege van Milan in de Ronde van Italië.

In de massasprint in de straten van Andora was De Italiaanse sprinter van Lidl-Trek op de streep sneller dan Kaden Groves en Phil Bauhaus, nadat veel renners in de laatste 60 kilometer over bekend parcours reden. De finish van de etappe lag in wat jaarlijks de aanloop is naar de finale van het wielermonument van Milaan naar Sanremo.

Kronkelend langs de Ligurische kust bleef de roze leiderstrui om de schouders van Tadej Pogacar, die een probleemloze 190 kilometer in het zadel had.

Verrassingsaanval Ganna

Op de laatste heuvel van de dag deed Filippo Ganna nog een sterke poging om de sprinters te verrassen. De tijdritspecialist van Ineos zat eerder op de dag al even in de vroege vlucht maar liet zich toen terugzakken naar het peloton. Met nog vier kilometer te gaan stoof hij op de Capo Mele, het laatste heuveltje van de dag, weg uit de grote groep.