Sywert van Lienden krijgt ton terug voor advocaatkosten

Sywert van Lienden krijgt 100.000 euro terug om een advocaat te betalen. De Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) had beslag op het geld laten leggen, maar dat is door de rechter opgeheven.

Het Openbaar Ministerie had eerder al beslag gelegd op de bezittingen van Van Lienden in het strafonderzoek naar de mondkapjesaffaire. Afgelopen september gaf het OM 100.000 vrij, "ten behoeve van civiele rechtsbijstand".

Van Lienden mocht dat geld dus gebruiken voor een advocaat in de civiele rechtszaak die de Staat en de SHA tegen hem hadden aangespannen. Maar de SHA liet vervolgens juist beslag leggen op die 100.000 euro.

Belang Van Lienden weegt zwaarder

De rechter bepaalt nu dat het belang van Van Lienden om door een advocaat vertegenwoordigd te worden zwaarder weegt dan het belang van de SHA om die ton 'veilig te stellen'. SHA eist in de civiele zaak over de mondkapjesaffaire geld terug van Van Lienden en zijn twee compagnons. Want hij maakte winst met de verkoop van mondkapjes, terwijl hij had beweerd dat hij het zonder winstoogmerk zou doen.

De eerste zittingsdag in die zaak om de verdiende miljoenen was onlangs. Van Lienden had daar geen eigen advocaat, maar zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel wel. Aan het eind van de zitting werd de voorzichtige bereidheid uitgesproken om met elkaar om de tafel te gaan, maar harde afspraken werden niet gemaakt.

Deze rechtszaak gaat komende tijd verder. Van Lienden verdiende netto zo'n 9 miljoen aan de mondkapjesdeal, zijn twee compagnons ieder 5 miljoen. Zowel de Staat als de SHA eist dat geld terug.