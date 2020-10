Besmettelijke vogelgriep op Gelders pluimveebedrijf

Op een pluimveebedrijf in de Gelderse plaats Altforst is vogelgiep vastgesteld. Het gaat om een zeer besmettelijke variant, meldt minister Schouten. Alle bijna 36.000 dieren worden gedood. Verder geldt voor een straal van tien kilometer een vervoersverbod en worden alle andere pluimveebedrijven binnen een straal van drie kilometer onderzocht.

Vorige week stelde Schouten al een ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee. Dat gebeurde na de vondst van dode knobbelzwanen in Kockengen, die ook vogelgriep bleken te hebben. Mogelijk gaat het om dezelfde variant als bij de boerderij in Altforst.

Kinderboerderijen

Na de vondst in Altforst neemt Schouten in aanvulling op de ophokplicht voor commerciële bedrijven aanvullende landelijke maatregelen. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten hun pluimvee en watervogels nu afschermen. Op die manier kunnen de dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Schouten stelt ook een verbod in op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

In zeldzame gevallen kunnen ook mensen geïnfecteerd worden met het vogelgriepvirus. Volgens het RIVM gebeurt dat alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen mensen en besmette dieren, zoals bij verzorgers of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.