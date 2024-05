Opnieuw pro-Palestijnse demonstratie bij Universiteit van Amsterdam

"Ze zijn woedend over hoe het is verlopen", vertelt NOS-verslaggever Jeroen de Jager. "Het protest was vreedzaam en werd volgens hen verstoord door hooligans. Die hebben ze verdreven en de demonstratie ging vreedzaam verder, maar toch greep de politie in. Toen is de ME erbij gekomen, er zijn klappen gevallen. Dat had anders gekund, menen ze."

De aanwezigen roepen leuzen als 'Free, free Palestine' en 'Boycot Israel'. Sommigen hebben Palestijnse vlaggen bij zich en borden met teksten als 'End the genocide' en 'Proud of our students'.

De aanwezige docenten onderschrijven de oproep van studenten aan het college van bestuur van de UvA om de banden te verbreken met "instanties die medeplichtig zijn aan genocide", zei docent sociologie Sam Hamer eerder. "We demonstreren om de UvA die kant op te duwen."

'Er is gepraat'

Het UvA-bestuur zei eerder vandaag het gesprek met de demonstranten te zijn aangegaan en wijst erop gisteravond een lijst te hebben gepubliceerd met samenwerkingen met Israëlische organisaties "om daarmee te voldoen aan een van de eisen van de demonstranten".

Verder zegt het universiteitsbestuur de situatie van vannacht te betreuren. "Demonstreren mag op de UvA, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of sfeer van intimidatie." De universiteit heeft aangifte gedaan van erfvredebreuk.

'Buitenproportioneel geweld'

De Amsterdamse Studentenvakbond ASVA en de Landelijke Studentenvakbond noemen de ontruiming van vannacht een voorbeeld van buitenproportioneel geweld van de UvA tegen de eigen studenten.

"Het recht op demonstratie is een fundamenteel recht dat koste wat het kost moet worden beschermd," aldus de ASVA in een reactie. "Deze ontruiming was niet alleen een aanval op de integriteit en veiligheid van de Amsterdamse studenten, maar ook een schending van hun democratische rechten."

De bonden roepen de universiteit op het recht op vreedzaam protest te respecteren en een constructieve dialoog aan te gaan om incidenten in de toekomst te voorkomen.