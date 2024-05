Man (90) overleden na duw van fiets, man (42) aangehouden

Een man van 90 is eind vorige week in Veldhoven van zijn fiets geduwd en gisteren overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de Brabantse politie. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van het duwen van de man.

De man zou vrijdagochtend van zijn fiets zijn geduwd door een voorbijganger. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man is geduwd, is onduidelijk.

Agenten hebben de 42-jarige plaatsgenoot dezelfde dag nog aangehouden. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Uiteindelijk is er een taser gebruikt. Een agent raakte gewond bij de aanhouding.

Getuigen

De verdachte blijft voorlopig vastzitten. De politie gaat verder met het onderzoek en hoopt getuigen te spreken.