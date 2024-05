Prinses Amalia gaat toch toelage van 1,5 miljoen euro per jaar gebruiken

Prinses Amalia wil toch aanspraak maken op haar toelage en stopt met het terugstorten van het grootste deel van die uitkering. Ze heeft geld nodig voor "voorzienbare kosten die samenhangen met een zelfstandige en onafhankelijke invulling van haar functie", zo heeft demissionair premier Rutte net in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Bij die brief zit een brief van Amalia met een toelichting.

Het gaat onder meer om "een secretariaat en reserveringen voor een woon- en werkverblijf". De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima wordt ernstig bedreigd, zo werd in 2022 bekendgemaakt.

Omstandigheden

Ze gaat per 1 januari 1,5 miljoen euro per jaar ontvangen. Het andere deel van haar toelage, 300.000 euro, blijft ze terugstorten. In de brief schrijft de prinses dat ze rekening moet houden met extra uitgaven "na verrassende omstandigheden".

In 2021, in aanloop naar haar 18e verjaardag, maakte de prinses bekend af te zullen zien van haar toelage van zo'n 1,8 miljoen euro per jaar. Daarvan was 300.000 euro inkomen en 1,5 miljoen euro voor personele en materiële uitgaven. Ze was daarmee het eerste lid van het Koninklijk Huis dat afzag van een wettelijke geldige toelage.

De prinses (20) vond dat ze haar geld van de staat niet nodig had, "zolang ze geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje". Sinds haar 18de stort ze haar toelage terug.

Thuis

In oktober 2022 werd duidelijk dat Amalia te maken had met zware bedreigingen. Daardoor moest ze noodgedwongen thuis wonen en kon ze niet over straat.

Prinses Amalia heeft ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd vanwege haar veiligheidssituatie. Inmiddels woont ze in Amsterdam. Amalia gaf in eerdere gesprekken ook aan dat ze het door de situatie erg moeilijk had en het normale leven miste. In de Spaanse hoofdstad had ze meer bewegingsvrijheid.