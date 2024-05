Oekraïne pakt twee hoge militairen op voor moordcomplot tegen Zelensky

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe:

"Vanaf het begin van de grootschalige Russische invasie is duidelijk dat Zelensky hét doelwit is, met de hoop dat het Oekraïense leiderschap daarna in elkaar stort.

De eerste dagen probeerden eenheden Kyiv binnen te dringen om Zelensky om te brengen. Daarna is hij vaker doelwit geweest. Zelensky zei in een interview in november dat er al vijf keer plannen zijn verijdeld om hem om te brengen.

In Oekraïne zullen ze er zeker niet vanuit gaan dat het gevaar geweken is. Uit het feit dat er nu twee kolonels zijn opgepakt blijkt ook dat het Rusland kennelijk lukt om bepaalde hooggeplaatste figuren in Oekraïne te rekruteren voor dit soort plannen. En dat zal de Oekraïners zeker niet geruststellen."