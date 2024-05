Vanavond op tv: Israëlisch offensief in Rafah • Palestina-protest bij UvA • Poetin opnieuw beëdigd • Opslag kernafval

Hoe slaan we kernafval op?

Nu Nederland twee en misschien zelfs vier grote kerncentrales wil bouwen, rijst de vraag wat we moeten doen met kernafval. Het Rathenau Instituut, dat het kabinet adviseert over de kernafvalkwestie, vindt dat we meer haast moeten maken met nadenken over die vraag.

We gingen naar Finland, dat voorloper is op dat gebied. Zij gaan kernafval opslaan in een hightech gangenstelsel ruim 400 meter onder de grond, in bijna 2 miljard jaar oud graniet.