Vanavond op tv: Israëlisch offensief in Rafah • Palestina-protest bij UvA • Poetin opnieuw beëdigd

Aanvallen op Rafah

Terwijl de strijdende partijen in Egypte onderhandelen over een staakt-het-vuren, wordt de situatie in Rafah steeds penibeler. De Gazaanse stad is vannacht zwaar gebombardeerd, Israël heeft de grenspost daar gesloten en humanitaire hulp kan er dus niet meer door.

Al maanden zegt premier Netanyahu dat een Israëlisch grondoffensief in Rafah nodig is om Hamas helemaal op de knieën te krijgen. Nu lijkt die invasie op het punt van beginnen. Maar de vraag is wel hoe ver het grondoffensief zal gaan.