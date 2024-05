Hagenaar (25) opgepakt voor verspreiden kinderporno, mogelijk tientallen slachtoffers

Een 25-jarige man uit Den Haag is opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. Tot nu toe gaat het om misbruik van negen meisjes tussen de 6 en 12 jaar oud uit Nederland en België, maar het Openbaar Ministerie verwacht dat er zeker twee keer zoveel worden.

De man werd op 6 februari aangehouden, meldt het OM nu. Sindsdien is de politie bezig om zoveel mogelijk slachtoffers te identificeren en de kinderen en hun ouders te benaderen. In alle gevallen die bekend zijn, is aangifte gedaan.

De verdachte heeft een bekentenis afgelegd. Op 14 mei moet hij in een eerste zogenoemde pro-formazitting voor de rechtbank verschijnen.

Bij de man thuis heeft de politie meerdere gegevensdragers als computers, tablets en telefoons in beslag genomen. Daarop zijn zeker 3000 kinderpornografische bestanden gevonden.

Op de beelden is te zien dat meisjes zichzelf fotograferen of filmen terwijl ze naakt poseren en in de meeste gevallen ook seksuele handelingen verrichten, zegt het OM. Omdat de gebruikersnaam in sommige gevallen zichtbaar was, kon de politie een deel van de slachtoffers identificeren.

Modellenbureau

Volgens justitie benaderde de man de meisjes via sociale media als Snapchat en TikTok. Hij deed zich voor als een meisje dat werkte bij een modellenbureau. Het bureau zou op zoek zijn naar nieuwe modellen. Daarna vroeg hij om foto's, eerst onschuldig en daarna steeds verdergaand.

Op de voorlopige dagvaarding staan nu negen geïdentificeerde slachtoffers. De verwachting is dus dat daar nog gevallen aan toegevoegd zullen worden. Het OM vraagt mogelijke slachtoffers contact op te nemen met de zedenpolitie in hun eigen regio.