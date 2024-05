Tweede Kamer wil sneller actie tegen muziekdiefstal door AI-apps

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt tegen het gebruik van stemmen en teksten van Nederlandse artiesten door kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een rondvraag van het AD over de kwestie.

Artiesten maken zich grote zorgen over aanbieders van AI (kunstmatige intelligentie) die zonder toestemming van de artiest liedjes kunnen maken met de stem van de artiest en ook nog eens in dezelfde stijl. Iedereen die een AI-app als Suno of Udio gebruikt, kan binnen een halve minuut een nummer maken met de stem van bestaande artiesten.

Herman van Veen zegt tegen de krant zich daar grote zorgen over te maken en vreest dat het al te laat is. "Kunstmatige intelligente is, vrees ik, slimmer dan wij." Het is volgens Van Veen "de allerhoogste tijd wet- en regelgeving als de bliksem van de grond te krijgen zodat, zoals ik destijds zong in Hilversum III, 'maar ieder had zijn eigen stem' feit zal blijven".

Niet het einde der tijden

NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra onderschrijft dat de Kamer betrekkelijk laat is met actie tegen deze AI-modellen, maar "we zijn niet bij het einde der tijden". In het NOS Radio 1 Journaal zegt Dijkstra dat het kwalijk is dat "zonder toestemming en/of compensatie voor de artiest hun muziek wordt gebruikt".

Eerder vertelden bandleden van de Dawn Brothers uit Rotterdam zich zorgen te maken over de opkomst van AI: