Bestuur UvA reageert op ontruiming: 'Betreuren dat het zo moest lopen'

Het UvA-bestuur zegt het gesprek met de demonstranten te zijn aangegaan en wijst erop gisteravond een lijst te hebben gepubliceerd met samenwerkingen met Israëlische wetenschappers "om daarmee te voldoen aan een van de eisen van de demonstranten."

Ook de Centrale Studentenraad vroeg eerder naar zo'n lijst, meldt het bestuur. "Toen hebben we positief gereageerd op dit verzoek om transparantie." Daarnaast heeft het bestuur aangeboden "een UvA-brede dialoog te organiseren" over samenwerking met derden, met speciale aandacht voor samenwerking met landen in oorlogssituaties.

Vervolgens wijst het bestuur op hoe de sfeer bij de demonstratie later in de avond omsloeg. "In de loop van de avond ontstond een onveilige en grimmige situatie, met verschillende incidenten, waarbij met vuurwerk gegooid is, mensen zijn geslagen, de Israëlische vlag werd verbrand en barricades werden opgetrokken. De manifestatie kreeg een aanzuigende werking, met veel deelnemers van buiten de UvA."

Brede discussie

Het bestuur zegt dat er later is ingegrepen door de driehoek (politie, justitie en burgemeester) omdat de openbare veiligheid in het geding was. Of de UvA aangifte heeft gedaan van erfvredebreuk schrijft het bestuur niet. De woordvoering van de UvA heeft dit nog niet ontkend of bevestigd aan de NOS.

Gistermiddag kondigde de UvA aan om aangifte tegen de demonstranten te doen als zij daadwerkelijk op het terrein zouden overnachten.

"Ondanks dat de demonstratie op deze manier heeft moeten eindigen, wil het College van Bestuur een brede discussie met de UvA-gemeenschap aangaan. Die zal in de komende weken plaatsvinden", besluit het bestuur de brief.

