Bedreigde oehoe bezig met comeback: 'Mogelijk al boven de honderd'

Er komen steeds meer oehoes in Nederland. Sinds de eeuwwisseling is de uilensoort met een gestage opmars bezig. "Tot 2001 werd er af en toe een nestelend paar gevonden, nu zitten we mogelijk al boven de honderd", zegt Gejo Wassink van Oehoewerkgroep Nederland.

Hij is op pad om vier jonge oehoes van een ring te voorzien. Deze kuikens zijn geboren op het terrein van afvalverwerker Twence in Hengelo, waar al dertien jaar een oehoepaar verblijft. In die jaren zijn 42 nakomelingen voortgebracht.

De komst van de oehoes naar Nederland is te danken aan Duitsland: daar heeft een succesvolle herintroductie plaatsgevonden en wordt niet meer op de uilen gejaagd. Sindsdien hebben ze hun leefgebied steeds verder uitgebreid en zijn zodoende ook bij ons terecht gekomen. De oostelijke provincies waren het eerst aan de beurt.

Geduchte jager

Ze zijn nu vier weken oud en dat is de leeftijd waarop ze worden geringd. Gewapend met een grote gele boodschappentas klimmen leden van het ringteam langs een uitschuifladder naar het nest: een rechthoekige houten bak die speciaal voor de oehoes in een boom is geplaatst. Daar kunnen ze rustig hun gang gaan, terwijl verderop op het terrein grote machines bezig zijn met het scheiden van afval.

Een voor een komen de uilskuikens uit de tas. Met een tang brengt Wassink een metalen ring aan om de nu al stevige poten van de jonge vogel. De lange gekromde nagels laten zien dat dit een geduchte jager wordt.

De dieren worden geringd en gewogen: