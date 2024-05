Contact met bouwvakkers onder ingestort pand Zuid-Afrika

Reddingswerkers in de Zuid-Afrikaanse stad George hebben contact met 11 overlevenden onder het puin van het gebouw dat daar is ingestort. Er is goede hoop dat ze kunnen worden gered.

"Het is een moeilijke operatie", zegt de directeur van de provinciale brandweer. "Het gaat om veel beton, dus we denken dat het wel even gaat duren. Het zoeken gaat de hele dag door. We hebben veel mensen ter plekke, maar het is echt zwaar werk.

Het meerdere verdiepingen tellende pand in aanbouw stortte gistermiddag plotseling in. Op dat moment waren 75 bouwvakkers aan het werk. Reddingwerkers hebben de hele nacht doorgewerkt.

Ze hebben vijf doden geborgen en 21 bouwvakkers naar het ziekenhuis gebracht. Met 38 collega's die waarschijnlijk ook onder het puin liggen is geen contact meer geweest.