Poetin legt voor vijfde keer presidentiële eed af

In het Grote Kremlinpaleis in Moskou is Vladimir Poetin opnieuw beëdigd tot president van Rusland. Met het afleggen van de eed op de grondwet is hij begonnen aan zijn vijfde ambtstermijn, die tot 2030 zal duren.

Poetin won in maart de strak geregisseerde, onvrije presidentsverkiezingen met een recordpercentage van ruim 87 procent van de stemmen. Dat cijfer is onmogelijk onafhankelijk te verifiëren, er waren geen onafhankelijke waarnemers bij. Bij eerdere verkiezingen in Rusland was altijd sprake van grootschalige fraude. Westerse leiders spraken na afloop van oneerlijke en gesimuleerde verkiezingen.

Veel ceremonieel

De eedaflegging is traditiegetrouw in het bijzijn van duizenden genodigden, onder wie parlementsleden, ministers en religieuze leiders. De inauguratie ging gepaard met veel ceremonieel: marsmuziek, kanonschoten en na de eedaflegging een kleine parade in de regenachtige hoofdstad.

In een toespraak na de eedaflegging sprak Poetin over de Russische relatie met het Westen, die sinds de invasie van Oekraïne op een dieptepunt verkeert. "We sluiten dialoog met het Westen niet uit, maar ze moeten een keuze maken", zei Poetin. "Gesprekken over strategische stabiliteit zijn mogelijk, maar alleen op basis van gelijkheid."

Hij stelde verder dat de Russische staat zich teweer moet stellen tegen bedreigingen en uitdagingen. "We zijn een groot verenigd volk. We zullen alle tegenslagen overwinnen."

Ontslag kabinet

De nieuwe ambtstermijn van Poetin betekent ook automatisch het ontslag van het Russische kabinet. Het parlement zal deze en komende week stemmen over wie de regering gaat leiden. Sinds 2020 was dat premier Misjoestin, die direct na de eedaflegging van Poetin zijn ontslag heeft ingediend.

Het is nog niet zeker of Poetin hem opnieuw zal voordragen als leider van een nieuwe regering. Mogelijk grijpt hij de mogelijkheid aan om wat personele wijzigingen aan te brengen in een nieuw kabinet.