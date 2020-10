De 73-jarige man die gisteravond in Arnhem is mishandeld, is overleden. Hij werd na de mishandeling zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij uren later aan zijn verwondingen is bezweken, zegt de politie.

De politie is op zoek naar vijf personen die mogelijk betrokken waren bij het incident. Volgens Omroep Gelderland zijn de aanvallers jongeren. Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is niet bekend.

De mishandeling was op de Spijkerstraat ter hoogte van de Prins Hendrikstraat.