Bouwer Heijmans verkoopt twee keer zo veel woningen

Heijmans profiteert van de grote interesse in nieuwbouwwoningen. In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht het bouwbedrijf met 952 woningen ruim twee keer zoveel nieuwbouwhuizen als in dezelfde periode van vorig jaar.

In een update over de start van het nieuwe jaar schrijft Heijmans dat met name de vraag naar grondgebonden woningen "onveranderd groot" blijft. Particulieren kochten een derde meer huizen van Heijmans. Het aantal aankopen van beleggers en woningcorporaties bleef op hetzelfde niveau.

Ondanks de groei in verkopen uit topman Ton Hillen in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal zijn zorgen over de woningmarkt. "Er zijn nog wel een aantal extra maatregelen nodig om de woningmarkt verder vlot te trekken", vindt hij. Hij vindt bijvoorbeeld dat er meer moet worden gedaan om het afgeven van bouwvergunningen te versnellen.

Bezwaren

Ook de aanhoudende inspraakprocedures zitten Heijmans dwars. "Als samenleving maken we overal bezwaar tegen. Daar moeten we enige terughoudendheid mee hebben", vindt Hillen.

Zijn bedrijf ondervindt hinder van milieubezwaren en van omwonenden die vinden dat hun uitzicht wordt belemmerd. "Bij al die bezwaarprocedures heeft de woningzoekende helemaal geen stem. Kijk niet alleen vanuit not in my backyard, maar ook vanuit: waar laten we onze kinderen en kleinkinderen wonen?"

Goedkope woningen

Tegelijk maakt Heijmans zich voor de middellange termijn ook zorgen over de aanhoudende eisen om vooral goedkope woningen te bouwen. Volgens Hillen zijn starters ook geholpen als woningbezitters meer doorstromen.

"Er moeten tot 2030 een miljoen woningen bijkomen. Dat kunnen niet alleen maar goedkope woningen zijn. Geef huizenbezitters die een gezin willen beginnen ook de kans om door te stromen. Dan komen er meer bestaande woningen vrij voor de jonge categorie."