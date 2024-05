Mogelijk afluisterapparatuur gevonden in vergaderzaal Poolse regering

In de Poolse stad Katowice is mogelijk afluisterapparatuur gevonden in een vergaderzaal voor ministers. Inlichtingendiensten onderzoeken de gevoelige kwestie en hebben nog niets gezegd over eventuele verdachten. In de zaal stond vandaag belangrijk overleg gepland.

Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen is in Katowice. Als onderdeel van het zestiende Europese Economische Congres wordt een toekomstplan voor de EU verwacht. De Poolse premier Tusk heeft een vergadering met Von der Leyen en de leden van zijn ministerraad.