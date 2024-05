Man overleden na val in vuilniswagen

De man die vanochtend zwaargewond raakte nadat hij in Arnhem in een vuilniswagen terechtkwam, is overleden. De politie onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren.

De politie schrijft op X dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer. Toen die container rond 08.00 uur werd geleegd, zou diegene in de vuilniswagen terecht zijn gekomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden.

Wie bij het incident betrokken was, krijgt hulp, laat de politie weten. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, schrijft Omroep Gelderland.