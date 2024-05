Engelse pers fileert Ten Hag: 'Uitgesloten dat hij trainer United blijft'

Carragher en Owen krijgen in hun kritiek bijval van Paul Scholes, middenvelder van het laatste United-team dat de Premier League won. Hij ziet het somber in voor Ten Hag. "Dit voelde als de laatste nagel in de doodskist", zei hij na de vernedering bij Crystal Palace.

Daar was Ashley Young, teamgenoot van Scholes in dat succesteam, het mee eens. "Het was een chaos, alles in de verdediging van United was gek. Als ze zo doorgaan, missen ze de boot", refereerde hij aan het mogelijke mislopen van Europees voetbal.

Terug naar Bayern?

Op de achtergrond sluimert interesse van grootmacht Bayern München in Ten Hag, zo werd de laatste dagen gemeld door Duitse en Engelse media. De Duitsers zoeken een nieuwe trainer voor komend seizoen en zijn na enkele afwijzingen uitgekomen bij de Nederlander.

Het zou voor Ten Hag een hereniging betekenen met de club waar hij tussen 2013 en 2015 met succes het tweede elftal trainde. Het eerste stond toen onder leiding van Pep Guardiola, die Ten Hag de laatste jaren het leven zuur maakt als manager van Manchester City.

Wellicht zou het voor alle partijen een wenselijke uitkomst kunnen zijn: Ten Hag krijgt zo een waardig afscheid zonder ontslag, United hoeft geen ontslagpremie uit te keren en Bayern heeft een nieuwe hoofdtrainer die de club kent.