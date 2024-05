Xi op bezoek in Frankrijk, daarna door naar Servië en Hongarije

De Chinese president Xi is op staatsbezoek in Frankrijk. Het is de eerste halte van zijn eerste bezoek aan Europa in vijf jaar. China ziet Frankrijk als het machtigste land van de EU.

Op de eerste dag van het bezoek aan Frankrijk, gisteren, sprak Xi met president Macron over de belangrijkste kwesties in de internationale politiek en met name de oorlog in Oekraïne. China onderhoudt goede betrekkingen met Rusland.

Bij een bezoek aan China vorig jaar riep president Macron Xi op om Rusland "tot bezinning" te brengen, maar dat heeft tot niets geleid. China kiest in de oorlog in Oekraïne geen partij.

Vrijblijvend

Tegelijkertijd profiteert het wel van het handelsverbod dat de VS en andere westerse landen tegen Rusland hebben ingesteld. De export van Chinese producten naar Rusland steeg vorig jaar met 47 procent, de import van Russische producten met 13 procent.

Na de ontmoeting in het Élysée-paleis gisteren sprak Macron opnieuw de hoop uit dat de invloed van China ertoe bijdraagt dat Rusland een eind maakt aan de oorlog. Xi antwoordde vrijblijvend: "De geschiedenis leert dat elk conflict uiteindelijk alleen door onderhandelingen kan worden opgelost. We roepen alle partijen op weer met elkaar in gesprek te gaan."

Xi schaart zich wel achter de oproep van Macron om tijdens de Olympische Spelen, deze zomer in Parijs, overal ter wereld een staakt-het-vuren in acht te nemen.