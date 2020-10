Bestuurscrisis kan Koeman en Barça niet ontregelen: 'Beste duel tot nu toe'

"Iedereen heeft er zijn eigen mening over", zei Koeman na de wedstrijd. "Wij hebben in ieder geval laten zien dat het weinig invloed op ons heeft gehad, anders hadden we nooit zo goed gespeeld. Dit was onze beste wedstrijd tot nu toe."

Door het opstappen van voorzitter Josep Maria Bartomeu is de toekomst van Ronald Koeman bij Barcelona onzeker. Daarom kwam de 2-0 zege bij Juventus in de Champions League op een ideaal moment voor de Nederlandse coach.

Koeman na winst op Juventus: 'We steken onze energie in sportieve zaken' - NOS

Over de bestuurlijke onrust zei Koeman ook: "Ik werk hier als coach en wil de best mogelijke resultaten behalen, de spelers en het team beter maken. We steken onze energie in sportieve zaken. Wat er buiten het veld gebeurt, daar heb ik geen controle over. We zien wel hoe het loopt."

Op korte termijn hoeft Koeman niet voor zijn baan te vrezen, maar als over een paar maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden, wordt het spannend. Een nieuwe voorzitter wil doorgaans zijn eigen trainer aanstellen.

Victor Font, volgens Catalaanse media een van de belangrijkste gegadigden voor het presidentschap van FC Barcelona, heeft meermalen laten weten oud-speler Xavi als trainer te willen. Op dit moment is Xavi werkzaam bij Al-Sadd in Doha.

'Relatie met Messi nooit gecompliceerd'

Dan is er nog Koemans relatie met Lionel Messi. De Argentijn trachtte afgelopen zomer een vertrek te forceren, maar werd door Barcelona aan zijn contract gehouden. Af en toe toont Messi nog wat nukken. Na de zege op Juventus nam Koeman hem even apart.

"Ik zei alleen tegen hem: je had de wedstrijd veel eerder moeten beslissen. Met Messi creëren we altijd kansen", aldus Koeman. "Mijn relatie met hem is nooit gecompliceerd geweest. We weten allebei wat er nodig is. Sinds Leo terug is, heeft hij er alles aan gedaan om wedstrijden voor ons te winnen."